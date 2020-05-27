Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие президентские выборы США

Президент США Дональд Трамп во вторник обвинил социальную сеть Twitter в том, что она вмешивается в президентские выборы в США, после того как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостями CNN и Washington Post. Twitter полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не допущу, чтобы это происходило", - написал американский лидер в Twitter.

Президент США в воскресенье написал в Twitter о том, что демократы, организуя голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах. По утверждению американского лидера, его политические оппоненты рассчитывают воспользоваться коронавирусом "в качестве предлога с целью мошенничества". Твит Трампа был отмечен специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.