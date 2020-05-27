США ускорили вывод войск из Афганистана в связи с коронавирусом

Соединенные Штаты из-за пандемии коронавируса сократят количество военнослужащих в Афганистане до 8,6 тыс. уже к началу июня, хотя раньше это планировалось сделать к середине июля. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с подписанным 29 февраля в столице Катара мирным соглашением между США и движением "Талибан" в течение четырех с половиной месяцев с даты его заключения численность американского контингента в Афганистане должна уменьшиться с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. человек. После выполнения талибами своих обязательств США, союзники и коалиция полностью выведут оставшиеся силы из Афганистана к маю 2021 года.

По данным источников агентства, число американских военных в Афганистане уже приблизилось к 8,6 тыс. Отмечается, что ускоренный вывод войск связан с пандемией. В первую очередь ближневосточную страну покидают вспомогательный персонал и те, кто находится в группе риска из-за коронавируса.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вернет военнослужащих из Афганистана в разумные сроки, не уточнив дату.