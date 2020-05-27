Сеть Walmart начинает онлайн-продажу бывших в употреблении товаров известных брендов

Крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart намерена значительно расширить ассортимент предлагаемых товаров посредством онлайн-продажи подержанной продукции широко известных брендов одежды и аксессуаров. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Walmart пояснили, что спрос на товары, ранее бывшие в употреблении, в настоящее время активно возрастает. Согласно ежегодному отчету ведущей онлайн-платформы перепродажи одежды и аксессуаров thredUP за 2020 год, около 70% потребителей уже приобрели или готовы покупать подержанную продукцию. По этой причине, как уточнили в Walmart, сеть намерена закрепиться на рынке перепродажи одежды через онлайн-партнерство с thredUP.

"Начиная с сегодняшнего дня, клиенты могут делать покупки на веб-сайте Walmart, где представлено почти 750 тыс. бывших в употреблении предметов женской и детской одежды, аксессуаров, обуви и сумок", - отмечается в сообщении компании.

В ряде случаев предусмотрена возможность бесплатной доставки. Клиенты смогут также бесплатно вернуть не понравившийся им товар.

Выручка Walmart в первом квартале текущего года составила $134,6 млрд, увеличившись на $10,7 млрд (8,6%) по сравнению с первым кварталом прошлого года. Чистая прибыль компании за отчетный период достигла $5,2 млрд, увеличившись на 5,6%. Объем продаж вырос на 10,0% главным образом благодаря высокому спросу на продукты питания, предметы первой необходимости и товары медицинского назначения.

При этом объем продаж Walmart по интернету за квартал увеличился на 74% в связи с ростом популярности этого сегмента торговли во время пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.