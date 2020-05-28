США перестанут вводить временные исключения из санкций в отношении Ирана

Соединенные Штаты приняли решение прекратить вводить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Ирану получать от стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я прекращаю исключение из-под санкций иранских проектов, связанных с СВПД, [решение] вступает в силу через 60 дней", - написал госсекретарь.

"Продолжающаяся ядерная эскалация Ирана ясно свидетельствует о том, что это сотрудничество должно быть прекращено", - полагает Помпео, говоря об оказании Тегерану международной помощи.

Он также объявил о введении санкций в отношении двух руководителей иранской программы по обогащению урана. "Иранским ученым нужно сделать выбор: вести мирную работу вне сферы распространения [оружия массового поражения] или рисковать попасть под санкции", - отметил Помпео.

США, продолжил госсекретарь, при этом продлевают еще на 90 дней исключение из-под рестрикций, касающееся международной помощи, оказываемой атомной электростанции "Бушер", с целью "помочь обеспечить безопасность операций на станции". "Мы будем продолжать внимательно следить за ядерной программой Ирана и можем внести изменения в это исключение в любой момент", - заключил он.

Суть решения

Отмененные исключения позволяли компаниям из России, Китая и европейских стран продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики на ядерных объектах в Иране, не рискуя при этом попасть под действие американских ограничительных мер. Это напрямую затрагивает реактор на тяжелой воде в Араке, который Иран в рамках СВПД при поддержке других стран должен был перестроить для проведения ядерных исследований в мирных целях, а также обеспечение обогащенным ураном исследовательского реактора в Тегеране, вывоз отработанного топлива из Ирана.

Администрация США предоставляет международным компаниям 60 дней на прекращение деятельности, затрагивающей эти объекты.