В Пентагоне подтвердили готовность войск к отправке в Миннесоту
В Пентагоне заявили, что ряд войск подготовлен к возможной отправке в Миннесоту, где вспыхнули акции протеста на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Politico.
Так министерство рекомендовало усилить готовность части подразделений Северного командования ВС США.
Решение об отправки войск в Миннесоту будет принято после соответствующего запроса губернатора штата.
Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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