Трамп назвал смерть афроамериканца в Миннеаполисе трагедией, ужаснувшей многих

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе стала большой трагедией, которая ужаснула многих американцев. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после запуска к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном. Значительную часть своего выступления, транслировавшегося на сайте Белого дома, он посвятил трагедии в Миннеаполисе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прежде чем говорить об этом знаменательном дне в космосе для всех американцев, хочу сказать несколько слов о ситуации в штате Миннесота, - заявил он. - Смерть Джорджа Флойда на улицах Миннеаполиса была трагедией, которая не должна была случиться и которая ужаснула, возмутила и опечалила американцев по всей стране". По словам Трампа, он уже беседовал с родственниками Джорджа Флойда и выразил им соболезнования.

"Сейчас необходимы успокоение, а не ненависть, справедливость, а не хаос", - подчеркнул он, обвинив в случаях вандализма, последовавших после трагедии в Миннеаполисе, "радикальные группы левого толка".