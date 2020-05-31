Торговая сеть Target временно закрыла 175 магазинов в США из-за протестов

Американская торговая сеть Target объявила о временном закрытии 175 гипермаркетов по всей стране на фоне протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше внимание будет сосредоточено на обеспечении безопасности нашей команды и помощи общественности в восстановлении", - цитирует заявление розничной сети телеканал.

По данным CNN, в Миннесоте закрыт 71 магазин, в Калифорнии компания временно прекратила работу 49 гипермаркетов, еще 12 закрыты в Нью-Йорке и оставшиеся в некоторых других штатах. Отмечается, что в последние дни ряду магазинов сети в ходе демонстраций был нанесен ущерб.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.