Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов привлечь Нацгвардию, пока не стало поздно

Президент США Дональд Трамп призвал задействовать Национальную гвардию для предотвращения беспорядков, пока не стало поздно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляю Национальную гвардию с отличной работой, которую они сделали незамедлительно по прибытии в Миннеаполис. Левые анархисты "Антифа" [движение американских антифашистов], как и многие другие, были быстро остановлены, - отметил Трамп в воскресенье в Twitter. - Это должно было быть сделано мэром [демократом Джейкобом Фрейем] в первую ночь [протестов], и проблем бы не было".

"Другие демократы, возглавляющие штаты и города, должны обратить внимание на то, как были полностью остановлены левые радикальные анархисты в Миннеаполисе прошлой ночью. Нацгвардия проделала отличную работу и должна быть использована в других городах, пока не стало слишком поздно", - заявил президент США.