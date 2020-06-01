Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками

Мэр американской столицы Мюриэл Боузер ввела комендантский час с 23:00 воскресенья до 06:00 понедельника в связи с беспорядками, вызванными ситуацией вокруг смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом градоначальник сообщила на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мэр Боузер вводит комендантский час в [столичном] округе Колумбия с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 6:00 понедельника, 1 июня", - отметила она. Боузер также объявила о том, что военнослужащие Национальной гвардии США будут оказывать поддержку местным полицейским.

Ранее в воскресенье столичная полиция сообщила о 17 задержанных в ходе беспорядков. По данным Секретной службы США, в период с вечера пятницы по утро воскресенья (по местному времени - прим. ТАСС) более 60 их сотрудников в столице пострадали от того, что участники беспорядков бросали в них различные предметы. На пресс-конференции в воскресенье мэр сообщила, что не собиралась вводить комендантский час в связи с тем, что нарушители закона