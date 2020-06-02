Небольшой самолет разбился в США, погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли при крушении небольшого одномоторного самолета в американском штате Иллинойс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили местные власти.
Обстоятельства крушения на данный момент неизвестны, Национальное управление безопасности на транспорте ведет расследование. Отмечается, что погибли пилот воздушного судна и три пассажира. Инцидент произошел в 5 км от города Карлинвилла неподалеку от жилого дома, на земле пострадавших нет.
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