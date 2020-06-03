WP: глава Минюста США приказал расширить периметр безопасности у Белого дома

Периметр безопасности вблизи Белого дома был расширен по распоряжению министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на неназванного сотрудника Минюста США газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее свидетельству, Барр "лично приказал должностным лицам компетентных органов на месте событий "зачистить" улицы у Лафайет-сквер" незадолго до того, как небольшую площадь пересек президент США Дональд Трамп, посетивший расположенную рядом церковь Святого Иоанна. Этот храм в воскресенье подожгли участники беспорядков в столице США. Огонь вовремя потушили, но строению был нанесен ущерб.

Как поясняется в публикации, решение о расширении периметра безопасности у вашингтонской резиденции американского лидера было коллективно выработано правоохранительными органами США в воскресенье поздно вечером или во вторник утром. Однако к моменту приезда Барра на совещание в Белый дом во вторник после обеда оно так и оставалось нереализованным. В связи с этим министр поговорил с несколькими коллегами из силового блока правительства США, после чего отдал указание выполнить уже имевшийся на тот момент план, уточняет газета.

В свою очередь старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заверила во вторник, что зону безопасности расширили из-за воскресных беспорядков, а не в связи с посещением Трампом церкви Святого Иоанна.

"Я об этом спрашивала. Мне сказали, что был план расширить периметр [безопасности] от улицы Эйч до [следующей] улицы Ай ввиду событий, которые произошли за день до этого. И я читала публикации о том, что министр юстиции - генеральный прокурор [США Уильям Барр] говорил о расширении периметра - опять-таки, ввиду насилия, поджога [церкви Святого Иоанна] и анархии, которые имели место за день до этого. Так что это (расширение периметра - прим. ТАСС) было осуществлено", - сказала Конуэй журналистам в Белом доме. Как она утверждала, Трамп не был причастен к выработке решений на этот счет. "Ясно, что президент не знает, каким именно образом компетентные органы обеспечивают его передвижения", - заявила помощник главы американской администрации.