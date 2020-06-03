В результате стрельбы в Нью-Йорке убит один человек

Полицейские открыли огонь на поражение, убив во вторник человека, открывшего стрельбу по людям в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом сообщила телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников телекомпании, подозреваемый после 21:00 (05:00 среды) применил огнестрельное оружие, попав в двух человек. Прибывшие на место событий полицейские тяжело ранили этого человека, который позднее умер. Во время инцидента пострадали два стража порядка.

Обстановка в Нью-Йорке накалена, в ночь на вторник сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе беспорядков, сопровождавшихся в центре Манхэттена грабежами, около 700 человек. Поводом для беспорядков стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая во время задержания его полицией в Миннеаполисе.