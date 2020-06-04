Трамп при необходимости задействует закон о подавлении военными восстаний

США 4 июня 2020 02:18 (UTC+04:00)
Трамп при необходимости задействует закон о подавлении военными восстаний

Президент Дональд Трамп в случае необходимости задействует закон о подавлении восстаний военными (Insurrection Act, Закон о восстании), однако пока полагается на силы Национальной гвардии США. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила журналистам на брифинге в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о законе 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны. В последний раз к нему прибегали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. "У этого президента есть одна цель - защита американских улиц <...>. Закон о восстании - доступный инструмент. У президента есть единоличное право [его задействовать], если будет нужно, он его использует", - сказала Макинэни.

Ранее Макинэни на брифинге заявляла, что Трамп может воспользоваться этим законом в связи с регулярно перерастающими в беспорядки протестами, которые охватили страну. В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер в среду на брифинге в Пентагоне выступил против этой идеи. По его мнению, к использованию "регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях".

На брифинге у Макинэни спросили, как американский президент реагирует на эти слова Эспера, сохраняет ли он после этого доверие к главе оборонного ведомства. "<...> если президент потеряет [к нему] доверие, мы все узнаем об этом в будущем", - ответила Макинэни.

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