Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

США 5 июня 2020 04:39 (UTC+04:00)
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием. Его слова, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, приводит издание Business Insider.

«Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.

Также Гейтс выразил обеспокоенность тем, что даже при изобретении вакцины анти-вакцинные настроения могут затруднить приобретение коллективного иммунитета. Он также призвал при получении вакцины в первую очередь распространять ее в страны с менее развитым здравоохранением.

Часть американцев верит, что Билл Гейтс строит планы по чипированию людей через программу прививок: так считают 44 процента избирателей-республиканцев и 19 процентов демократов.

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