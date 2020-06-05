Суд в США счел обоснованными обвинения трем американцам после смерти темнокожего

Суд в американском городе Брансуик (штат Джорджия) в четверг постановил, что у прокуратуры достаточно улик для начала процесса в связи со смертью афроамериканца, которая привлекла большое внимание общественности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN.

Речь идет о темнокожем Амаде Орбери, который был застрелен в феврале недалеко от Брансуика, когда совершал пробежку. По данным властей, в Орбери стрелял из дробовика белый местный житель Трэвис Макмайкл. Он и его отец Грегори Макмайкл, предположительно, посчитали, что афроамериканец незаконно проник в частный дом и попытались самостоятельно его задержать.

По данным следствия, Трэвис Макмайкл и его отец, увидев Орбери, поехали за ним на автомобиле, взяв с собой огнестрельное оружие. За ними также поехал их сосед Уильям Брайен. Во время начавшейся потасовки между Орбери и Трэвисом Макмайклом были произведены несколько выстрелов. Орбери скончался на месте от огнестрельных ранений.

Власти первоначально не предъявили никому обвинений. Позже в интернете были опубликована запись произошедшего. Она привлекла большое внимание общественности, в частности правозащитных организаций. В начале мая отец и сын Макмайклы были арестованы по подозрению в нападении на Орбери и его убийстве. Позже в этом же месяце арестовали и Брайена по подозрению в причастности к убийству и попытке незаконно ограничить свободу человека.

После продолжительного рассмотрения имеющихся у властей улик суд посчитал, что есть достаточные основания для предъявления обвинений и начала процесса. Судья, в частности, учел показания Брайена, который утверждал, что Трэвис Макмайкл сразу после смерти Орбери употребил в отношении афроамериканца расистское оскорбление.

Данное разбирательство привлекло особое внимание СМИ в свете того, что в последние дни во многих городах страны проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.