Канье Уэст пожертвовал $2 млн родным Джорджа Флойда и других жертв насилия в США

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст пожертвовал 2 млн долларов родственникам Джорджа Флойда и других афроамериканцев из числа жертв насилия или непропорционального применения силы в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, официальный представитель певца сообщил в четверг телекомпании ABC.

Средства Уэста, который является мужем фотомодели Ким Кардашьян, пойдут среди прочего на оплату обучения в колледже шестилетней дочери Флойда. Остальные пожертвования будут перечислены благотворительным организациям, связанным с Амадом Орбери, а также предпринимателям родного города певца Чикаго (штат Иллинойс).

Темнокожий Орбери был застрелен в феврале недалеко от Брансуика (штат Джорджия), когда совершал пробежку. По данным властей, в Орбери стрелял из дробовика белый местный житель Трэвис Макмайкл. Он и его отец Грегори Макмайкл, предположительно, посчитали, что афроамериканец незаконно проник в частный дом и попытались самостоятельно его задержать.