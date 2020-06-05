Twitter удалил видео Трампа, посвященное смерти афроамериканца Флойда

Администрация сети микроблогов Twitter удалила видеоролик президента США Дональда Трампа, посвященный смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг избирательный штаб главы государства.

Twitter и Джек (генеральный директор компании Twitter Джек Дорси - прим. ТАСС) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление", - говорится в микроблоге избирательного штаба хозяина Белого дома.

Видеоролик от 3 июня, как указала администрация сети, был удален "в ответ на сообщение правообладателя авторских прав". Штаб Трампа разместил ссылку на видео на хостинге YouTube. В ролике продолжительностью около четырех минут президент США предупреждает об "угрозе насилия и анархии", исходящей от "радикальных левацких группировок". На видео кадры беспорядков и грабежей сменяются кадрами полицейских, братающихся с гражданским населением, и уборки мусора на улицах.

"Данный случай является очередным напоминанием того, что Twitter устанавливает правила по собственному усмотрению", - заявил газете The Hill официальный представитель штаба президента Эндрю Кларк. По его оценке, администрация сети микроблогов "неоднократно не могла объяснить, почему ее правила, видимо, касаются только избирательной кампании Трампа". Кларк назвал удаление видео "эскалацией двойных стандартов".

Ранее администрация Twitter пометила запись Трампа о беспорядках в Миннеаполисе как нарушающую запрет на оправдание насилия. В своем сообщении президент США назвал участников погромов бандитами и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. Он процитировал ставшую крылатой фразу одного американского полицейского о том, что, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Во многих штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия.