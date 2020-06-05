Уровень безработицы в США в мае достиг 13,3%
Уровень безработицы в США за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось в этот месяц на 2,5 млн. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе американского министерства труда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эксперты при этом ожидали падения до 20%, сокращения рабочих мест на 8 млн.
В апреле уровень безработицы составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. В четверг ведомство сообщило, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние 11 недель с момента введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом (с 15 марта по 30 мая) превысило 42 млн.
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