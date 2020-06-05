Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Как сообщает ABC News, экономическая активность в стране постепенно возобновляется, снимаются вызванные пандемией коронавируса ограничения.

Аналитики делали куда более мрачные прогнозы. Как сообщает Reuters, не исключалось, что на фоне потери миллионов рабочих мест безработица приблизится к 20 процентам и будет установлен новый максимум за послевоенную историю. Для сравнения, во время Великой депрессии 1930-х годов без работы осталось около 25 процентов экономически активного населения.

Тем не менее, несмотря на улучшение ситуации, страну ждет долгий период безработицы. Появление новых безработных, в то время как компании и индивидуальные предприниматели начали возобновлять деятельность, свидетельствует о том, что бизнес стал пересматривать свою политику и сокращать затраты.