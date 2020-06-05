Трамп пригрозил ЕС и Китаю новыми пошлинами, если те не отменят сборы на омаров из США

США введут таможенные пошлины на автомашины, импортируемые из ЕС, а также ряд наименований товаров КНР, если Брюссель и Пекин не отменят таможенные сборы на американских омаров. Об этом заявил в пятницу при посещении американского штата Мэн, славящегося своими омарами, президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если Европейский союз немедленно не отменит эту пошлину, то мы введем пошлины на их [произведенные европейцами] автомашины, который будет эквивалентен <...>", - сказал глава администрации США.

"Это будет "эквивалент плюс", - пообещал Трамп. По его словам, схожие меры будут приняты правительством США в отношении товаров из Китая, "если не будут отменены пошлины на омаров из штата Мэн, поставляемых в Китай". "Очень просто", - сказал Трамп.