Злоумышленник открыл стрельбу по людям в США, есть погибший

В США один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Местные СМИ сообщили, что огонь открыл злоумышленник, который ехал на автомобиле. Он начал стрелять по прохожим.

Инцидент произошел поздно вечером в центральной части города.

По данным полицейских, по тротуару шли двое мужчин. И по ним начали стрелять.

Пострадавших доставили в больницу, где один из них позже умер.

Сейчас полиция опрашивает свидетелей стрельбы. Стражи порядка ищет преступника.