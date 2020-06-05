Злоумышленник открыл стрельбу по людям в США, есть погибший
В США один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Местные СМИ сообщили, что огонь открыл злоумышленник, который ехал на автомобиле. Он начал стрелять по прохожим.
Инцидент произошел поздно вечером в центральной части города.
По данным полицейских, по тротуару шли двое мужчин. И по ним начали стрелять.
Пострадавших доставили в больницу, где один из них позже умер.
Сейчас полиция опрашивает свидетелей стрельбы. Стражи порядка ищет преступника.
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