Протестующие в Вашингтоне приветствуют переименование части улицы в Black Lives Matter

Сотни протестующих с восторгом и ликованием встретили в пятницу решение мэра Вашингтона Мюриэл Боузер переименовать часть ведущей к Белому дому улицы в честь движения против полицейской жестокости и расовой дискриминации Black Lives Matter ("Жизнь черных имеет значение"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша мэр замечательный человек! В нашу поддержку она переименовала эту улицу. Мы рады этому!" - несколько раз прокричал в громкоговоритель один митингующий, которого криками и восторженными возгласами поддержала толпа демонстрантов.

Рабочие вместе с волонтерами в пятницу нанесли во всю ширину части 16-й улицы желтую надпись Black Lives Matter, а также изображение флага столичного округа Колумбия. В длину она растянулась на целых два квартала. Примечательно, что надпись завершается прямо около Епископальной церкви Святого Иоанна. В понедельник президент США Дональд Трамп решил пройти к ее зданию, которое вечером ранее подожгли протестующие. Перед этим полиция в полной экипировке зачищала расположенный между церковью и Белым домом Лафайет-сквер от демонстрантов.

На расположенные вдоль улицы фонарные столбы были установленны соответствующие знаки с указателем Black Lives Matter Plaza (площадь "Жизнь черных имеет значение").

"Теперь это наша улица. Но ее [мэра] решение накладывает на нас и особую ответственность. Мы должны проводить мирные митинги, исключить любые беспорядки", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из демонстрантов Майкл Дирн. Он рассказал, что живет на окраине города и с прошлой недели каждый день выходил на протесты.

"В большинстве мы мирные демонстранты и не хотим насилия. Мы хотим изменений в политике, в администрации [США], чтобы к чернокожим стали лучше относится, уважать нас, - пояснил он. - Если мы видим хулиганов, то пытаемся их нейтрализовать и отдать в руки полиции". В последние дни число протестующих также заметно сократилось.

Трамп пока никак не отреагировал на решение столичного мэра, однако в Twitter пригрозил ей вводом новых подразделений федеральных сил в столицу после того, как градоначальник выразила недовольство присутствием Национальной гвардии.