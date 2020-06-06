В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских. Об этом сообщает телеканал WIVB, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Двух полицейских в Баффало отстранили от работы из-за того, что в ходе протестов они сбили с ног 75-летнего мужчину, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

В пятницу, 5 июня, все 57 офицеров покинули группы быстрого реагирования. При этом они не увольнялись из полиции, однако в спецподразделении больше не работают.

По данным телеканала, пожилой мужчина упал на спину после того, как его толкнули сотрудники полиции. На видео, опубликованном в социальных сетях, мужчина после падения лежит неподвижно, видно, как под его головой появляется кровь. Губернатор штата Эндрю Куомо осудил действия полицейских.

27 мая четверых сотрудников полиции Миннеаполиса, США, уволили после инцидента с задержанием умолявшего о помощи афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей осудил действия полицейских и заявил, что поступок силовиков нельзя назвать простой ошибкой. 3 июня стало известно, что полицейским предъявили обвинения из-за смерти Флойда. Троих обвинили в пособничестве убийству второй степени. Обвинения против полицейского Дерека Шовина, применившего удушающий прием при задержании Флойда, были переквалифицированы на убийство второй степени.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.