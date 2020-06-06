Байден получил необходимые голоса для выдвижения на выборы президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил необходимое число голосов делегатов предстоящего национального съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает New York Times.
Сейчас у Байдена 1993 голоса. Чтобы стать кандидатом, ему необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал своего вероятного соперника по выборам, заявив, что тот не знает, как прекратить беспорядки в стране.
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