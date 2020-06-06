В Атланте на одну ночь отменили комендантский час

Комендантский час, введенный в американском городе Атланте (штат Джорджия) из-за массовых протестов и беспорядков, отменен на одну ночь. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В городе Атланте не будет комендантского часа сегодня ночью, в субботу, 6 июня до восхода солнца в воскресенье", - написала она.

Власти города также предложили участникам акций протеста против непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения сдать анализ для выявления заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа. В Атланте эта процедура будет проводиться бесплатно.

Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, выступая в четверг на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, заявил о необходимости всем протестующим сдать подобные анализы ввиду высокого риска заражения коронавирусом во время массовых мероприятий.