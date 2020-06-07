Байден 8 июня встретится с семьей Джорджа Флойда

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, съездит в понедельник в Хьюстон (штат Техас), чтобы лично выразить соболезнования семье афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого вызвала массовые протесты в стране. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бывший вице-президент не планирует участвовать в очередной церемонии прощания с 46-летним Флойдом, которая пройдет в Хьюстоне за день до его похорон 9 июня. Как пояснили источники агентства, Байдену не хочется, чтобы охраняющие его агенты Секретной службы США мешали проводить эту церемонию. Поэтому демократ ограничится речью, которая будет записана на видео заранее и будет воспроизведена во время прощания в Хьюстоне.

"Я обещал семье Джорджа Флойда, что он не станет очередным хештегом, и я намерен сдержать свое слово. Нам нужны правосудие и подлинная реформа полиции, чтобы подобное не случилось вновь", - написал Байден в субботу в своем Twitter.

Первая церемония прощания состоялась 4 июня в часовне Северного центрального университета в Миннеаполисе (штат Миннесота). Помимо родных и близких Флойда, в церемонии приняли участие известные защитники прав темнокожих, несколько сенаторов, включая Эми Клобушар, которую прочат в кандидаты в вице-президенты от демократов на предстоящих в США выборах главы государства. В субботу гроб с телом Флойда был выставлен в одной из церквей города Рейфорд (штат Северная Каролина), расположенного в 20 милях от места рождения афроамериканца.

Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как задерживавшие его полицейские применили против него удушающий прием. В Миннесоте и во многих других штатах начались массовые уличные протесты и беспорядки. Четверо участвовавших в задержании Флойда сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия.