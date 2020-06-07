В США число смертей от коронавируса превысило 110 тысяч
В США число смертей от коронавируса превысило 110 тыс., сообщает университет Джонса Хопкинса, преедает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Страна находится на первом месте по распространению коронавируса: 1 927 428 заражений. Выздоровели больше 500 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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