Экс-игрока NFL застрелили в США
Бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Дональд Колдуэлл погиб в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает TMZ.
По информации источника, 41-летний экс-спортсмен был застрелен после вооруженного нападения, скончавшись от полученных ранений по дороге в больницу. Мать мужчины уточнила, что неизвестные пытались ограбить дом ее сына в Тампе.
Колдуэлл получил широкую известность, в период с 2002 по 2008 год выступая за ряд клубов NFL: «Сан-Диего», «Нью-Ингленд», «Вашингтон» и «Сент-Луис».
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