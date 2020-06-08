Шторм Cristobal обрушился на побережье Луизианы и Флориды

Тропический шторм Cristobal, сформировавшийся в Мексиканском заливе, достиг в воскресенье побережья американских штатов Луизиана и Флорида. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Центр предупреждает, что Сristobal грозит подтоплениями в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде. В районе Нового Орлеана (штат Луизиана) объявлена добровольная эвакуация.

Тропический шторм находится в 100 км южнее Нового Орлеана. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 23,8 м/с. Cristobal движется на север над территорией США со скоростью 3,0 м/с.

Не менее 1,7 тыс. жителей южного мексиканского штата Юкатан были эвакуированы из районов, пострадавших от удара тропического шторма Cristobal. Об этом сообщил в субботу телеканал Televisa со ссылкой на данные властей региона.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.