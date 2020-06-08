Власти Нью-Йорка разослали рекомендации, как разговаривать с детьми о проблемах расизма

Родители учеников, обучающихся в государственных школах Нью-Йорка, получили письма от департамента образования в связи с последними событиями в стране, вызванными убийством афроамериканца Джорджа Флойда и массовыми протестами. В письме власти города призывают поговорить с детьми о проблемах расизма и дают рекомендации, как лучше это сделать, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время невероятно трудно быть родителем и опекуном, поскольку необходимо побороть свои эмоции, чтобы найти решения, которые адекватно отразят значимость нынешнего момента, событий, а также продумать, как лучше вести разговоры с детьми и близкими о недавних ужасных событиях и породившем их системном расизме, - обращается к родителям руководитель департамента образования города Ричард Карранца. - Расизм глубоко вплетен в ткань институтов, экономики и сфер, составляющих наше общество, в том числе и в систему государственных школ".

"Департамент образования заявляет и будет заявлять: больше так нельзя. Мы должны ответить на вызов и стать активными антирасистами, - пишет Карранца, - и каждый день работать над устранением несправедливости".

Еще одна "пандемия"

Руководитель департамента образования поблагодарил родителей, которые, не дожидаясь учителей, уже проводят дома беседы с детьми, образовывают их по вопросам истории расизма в США, мире, говорят о необходимости бороться с этим явлением.

"Мы знаем об этом, и мы благодарны за ваши решительные действия, - обращается чиновник к родителям. - Дети видят и чувствуют мир вокруг себя, и сейчас настало время, чтобы помочь им многое понять, используя для этого собственный опыт и опыт своих друзей, семей и знакомых в Нью-Йорке".

"Сложно вспомнить другие времена, которые были бы столь страшными и душераздирающими, как последние дни, - считает Карранца. - Убийство полицейским Джорджа Флойда, совершенное на прошлой неделе, ужасает. Это настоящая боль. Но, как и многие из вас, я не был удивлен. Мы видели это отвратительное пренебрежение к жизням людей с черным цветом кожи уже много раз, в том числе много раз и за последние недели. Такая ситуация является не чем иным, как очередной пандемией, охватившей улицы Америки, и наблюдать за ней просто мучительно".

"Департамент образования Нью-Йорка осуждает жестокость полиции, жестокость, с которой людей лишают жизни. Мое сердце каждый раз разрывается, когда я узнаю, что еще одна афроамериканская семья потеряла сына, отца, брата. Я солидарен с чернокожими жителями Нью-Йорка, американцами и всеми, кто оплакивает еще одну бессмысленную потерю, - отмечается в письме. - Демонстрации, происходящие во всех пяти [нью-йоркских] районах и почти в 140 городах страны, отражают эту проблему и стремление изменить мир к лучшему".

Важный разговор

Директора государственных школ, которые разослали родителям своих учеников по электронной почте данное обращение, призывают провести "важный разговор со своими детьми" на эту тему. В письме также приводятся несколько ссылок на интернет-ресурсы, помогающие найти правильные слова, факты и аргументы при разговоре со школьниками.

Не все родители с благодарностью восприняли подобные письма. В некоторых группах социальных сетей пользователи возмущаются, поскольку считают подобные послания вмешательством государства в воспитание детей по социальным и политическим вопросам.