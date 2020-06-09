Пресс-секретарь Макинэни сообщила, что президент против сокращения финансирования полиции

Президент США Дональд Трамп потрясен призывами сократить финансирование полиции и не поддерживает их. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в понедельник на брифинге в Белом доме пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни.

"Президент потрясен движением за сокращение финансирования полиции. Факт в том, что в Конгрессе есть такие представители, как Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес, которые хотят сократить финансирование полиции по всей стране, это поразительно, - сказала Макинэни. - Это откат назад в мерах по защите американцев, их домов и бизнеса. Удивительно то, что сегодня пришло от демократов".

"В качестве решения [проблемы] президент обсуждал целый ряд предложений, но здесь пока нечего анонсировать, - продолжила она. - Президент отметил, что смерть Джорджа Флойда ужасна. Президент рассматривает ряд предложений". По словам пресс-секретаря, Трамп не согласен с необходимостью сокращения полиции, как и "вся остальная Америка".

На вопрос, видит ли глава государства проявления системного расизма в рядах правоохранителей, Макинэни ответила: "Президент считает, что большинство сотрудников полиции - порядочные, трудолюбивые люди, чему есть большое число доказательств".

Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.