Трамп обсудил с генсеком НАТО Афганистан и борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, борьбу с пандемией, а также вопросы противодействия терроризму. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Президент и генеральный секретарь обсудили тесное сотрудничество между союзниками по НАТО в борьбе с пандемией и укреплении нашей устойчивости", - говорится в сообщении.

"Два лидера обсудили прогресс в вопросе расширения роли НАТО в усилиях, направленных на стабилизацию [ситуации] и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, а также последние события в Афганистане. Президент и генсек согласились с тем, что [радикальное движение] "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) должно сократить уровень насилия, кроме того, все стороны должны быстро перейти к началу межафганских переговоров", - отмечает пресс-служба Белого дома.