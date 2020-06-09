Трамп намерен в июне возобновить свои предвыборные митинги, несмотря на пандемию

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели возобновить проведение своих предвыборных митингов в различных штатах, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Politico.

По ее данным, советники главы вашингтонской администрации все еще решают, где именно будут проходить такие мероприятия, а также и то, какие меры безопасности стоит принять. При этом учитывается множество факторов, в том числе число заболевших в каждом населенном пункте, где потенциально может быть организован митинг. Последний раз подобные выступления перед сторонниками Трамп проводил в марте.

"Американцы готовы вернуться к деятельности, готов и президент Трамп. Великое американское возвращение реально, и митинги будут грандиозными. <...> Вы снова увидите толпы и энтузиазм, о которых сонный Джо (имеется в виду бывший вице-президент США Джозеф Байден - прим. ТАСС) может только мечтать", - приводит издание заявление главы предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла.

Газета отмечает, что решение Трампа возобновить выступления перед сторонниками, когда пандемия еще не осталась позади, вероятно, вызовет негативную реакцию у его противников. Однако, как полагают советники президента, политическим оппонентам Трампа будет сложнее критиковать его в ситуации, когда по всей стране проходят акции протеста, участие в которых принимают тысячи человек.

На протяжении последних месяцев социологические исследования показывали, что в общенациональном масштабе Трамп уступает Байдену по популярности среди американцев примерно 5,5 процентного пункта. Однако опрос, проведенный в конце мая газетой The Washington Post и телекомпанией ABC, продемонстрировал, что Байден опережает Трампа уже на 10 пунктов. Как отмечает Politico, на рейтинги Трампа повлияла пандемия, а также протесты, начавшиеся в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,9 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек. В настоящее время власти американских штатов постепенно смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией.