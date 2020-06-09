Глава Минюста США выступил за запрет на применение полицейскими страны удушающих захватов

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что в стране следует ввести правило, согласно которому полицейским можно было бы применять удушающие захваты лишь в тех случаях, когда их жизнь под угрозой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Думаю, нам нужно запретить удушающие захваты", - сказал Барр. Министр отметил, что исключением могла бы быть ситуация, когда есть опасность для жизни стража порядка.

"Думаю, среди полицейских управлений есть общее согласие относительно того, что нам нужны ясные стандарты", - подчеркнул министр. В их выработке, по его мнению, "активную роль должны играть федеральные власти".

На прошлой неделе представители нескольких городов и штатов выразили готовность ввести запрет на применение полицейскими удушающих захватов. В их числе штаты Нью-Йорк и Калифорния, а также город Миннеаполис (штат Миннесота).

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.