Трамп заявил, что власти США не будут упразднять полицию или урезать ее финансирование
Власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме.
"У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь. Не будет лишения [полиции] финансирования, не будет упразднения нашей полиции. Не будет никакого роспуска нашей полиции. Наша полиция позволяет нам жить в мире, мы хотим быть уверены, что в ее рядах нет плохих действующих лиц, иногда вы наблюдаете ужасные вещи, как мы видели совсем недавно, но <...> 99% из них - отличные люди", - сказал глава Белого дома.
В свою очередь министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на том же мероприятии заявил о готовности властей США работать с правоохранителями над вопросом стандартов применения силы полицейскими. "Мне известно, что руководители полиции проявляют большой интерес к ясности и рекомендациям относительно применения силы в некоторых вопросах <...>, чтобы обеспечить наличие стандартов, обеспечить то, что их [полицейских] обучают, обеспечить, чтобы [стандартов] придерживались. Мы с нетерпением ждем совместной работы с вами над тем, чтобы сделать это", - сказал Барр.
Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.