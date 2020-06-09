Трамп проинформировал Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом

Президент США Дональд Трамп уведомил во вторник в соответствии с американским законодательством лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о контртеррористических операциях против группировок "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" и "Талибан", которые проводят за рубежом Вооруженные силы Соединенных Штатов. Текст письма был распространен пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе говорится, что подразделения США продолжают операции против ИГ, "Аль-Каиды", "Талибана" и связанных с ними группировок в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Иордании, Ливане, Турции, Сомали, Кении, Джибути и Нигере. Кроме того, Трамп уведомил руководство Конгресса о том, что американские военнослужащие входят в состав миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове в Египте и в сербском крае Косово, помогают в борьбе с терроризмом правительству Филиппин, а также расквартированы на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.

В письме отмечается, что операции в Сирии и Ираке, "которые США проводили при поддержке многочисленных иностранных партнеров, позволили успешно подорвать возможности ИГ". "Небольшое присутствие ВС США остается в стратегически важных районах Сирии для проведения операций и обеспечения безопасности критически важной нефтяной инфраструктуры", - добавил президент. Трамп также упомянул в письме операцию в Ираке, в результате которой был убит командующий иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Он вновь утверждал, что действия США были предприняты "в ответ на серию усиливающихся нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных отрядов на силы США и интересы в регионе Ближнего Востока".

Относительно ситуации в Афганистане в документе подчеркивается, что "Соединенные Штаты предприняли значительные шаги для достижения мира в Афганистане, заключив соглашение с "Талибаном", которое было скоординировано с правительством национального единства Афганистана". "Эти соглашения представляют собой важный шаг в сторону прочного мира в новом Афганистане и прокладывают путь для окончания войны в Афганистане", - говорится в тексте. Тем временем, как отмечается в письме, американские силы в Афганистане "проводят и осуществляют поддержку контртеррористических операций против "Аль-Каиды" и ИГ".

Отмечается также, что США усилили свое присутствие в Кении "после нападения в январе 2020 года на силы США <...> в Манда-Бэй".

"Сейчас нельзя точно назвать конкретную длительность развертывания Вооруженных сил США, которая необходима или будет необходима в будущем, чтобы противостоять террористическим угрозам для Соединенных Штатов", - подчеркивается также в письме.