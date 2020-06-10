Канада и США могут продлить закрытие границы из-за пандемии до середины июля

Власти Канады и США могут продлить закрытие границы между двумя странами из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, еще на 30 дней после истечения срока предыдущей договоренности, которая предусматривает действие ограничений до 21 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По данным его источников в канадской и американской администрации, окончательное решение еще не принято, но такая возможность рассматривается.

Канадско-американская граница закрылась 21 марта в полночь, были запрещены все необязательные перемещения через нее. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу. Канада и США имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.

По данным Минздрава Канады, число заразившихся коронавирусом в стране превысило 96 тыс., более 7,8 тыс. умерли. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,97 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 111,7 тыс. человек.