Дата отмены рабства в США объявлена праздничным днем в Twitter

США 10 июня 2020 06:01 (UTC+04:00)
Дата отмены рабства в США объявлена праздничным днем в Twitter

Американские компании Twitter и Square объявили праздничным днем для своих сотрудников в Соединенных Штатах 19 июня. Об этом сообщил глава Twitter Джек Дорси на своей странице в одноименной соцсети, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

19 июня в 47 американских штатах из 50 отмечается — Juneteenth — день освобождения рабов.

«Компании Twitter и Square навсегда объявляют 19 июня праздничным днем в США. День празднования, образования и единения», — написал Дорси.

Он добавил, что руководство компании будет работать над тем, чтобы сделать эти даты праздничными для сотрудников по всему миру.

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