AP: в США регулятор намерен оштрафовать две компании на $225 млн за 1 млрд спам-звонков

Федеральная комиссия по связи США намерена оштрафовать две американские телемаркетинговые компании на рекордную сумму в размере $225 млн за совершение 1 млрд спам-звонков за четыре месяца в начале 2019 года с помощью фальшивых телефонных номеров. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нарушение регулирующих телемаркетинговую деятельность федеральных законов и закона о защите потребителей допустили две компании - Rising Eagle и JSquared Telecom, базирующиеся в штате Техас. Как отмечает AP, в суд на них подали также генеральные прокуроры ряда штатов, в том числе Арканзаса, Индианы, Миссури, Мичигана, Огайо, Северной Каролины и Техаса.

Как указывает агентство, в сообщениях данных фирм, автоматически воспроизводимых при поднятии телефонной трубки, предлагались услуги по страхованию крупных американских компаний Aetna и UnitedHealth. Когда те, кому поступал звонок, нажимали клавишу для получения дополнительной информации, он переводился в кол-центр, не связанный с упомянутыми компаниями. Rising Eagle и JSquared Telecom фальсифицировали свою принадлежность к другим компаниям, названия которых не оглашаются. AP отмечает, что пострадавшие фирмы впоследствии фигурировали в исках недовольных граждан, а также сталкивались с потоком гневных звонков.

Как отмечается в заявлении комиссии, ее решение о штрафе не является окончательным, владельцам обеих компаний будет предоставлена возможность выступить в свою защиту.