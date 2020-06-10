Пентагон заявил об отсутствии у США намерения вечно оставаться в Сирии

В Пентагоне заявили об отсутствии у США намерений оставаться в Сирии вечно, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи отметил, что Вашингтон не определил пока сроки вывода войск с территории страны.

Он также добавил, что США надо будет уйти «в какой-то момент».

«Я не знаю, сколько мы будем в Сирии, но очевидно, что мы не будем там вечно», — сказал Маккензи.

Кроме того, командующий назвал решение о выводе войск политическим и подчеркнул, что военные «готовы выполнить этот приказ».