Amazon на год запретит полицейским в США применять ее приложение для распознавания лиц

Американская корпорация Amazon заявила, что в течение одного года не будет позволять полицейским управлениям в США использовать разработанное ею программное обеспечение для распознавания лиц. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении компании.

Как следует из документа, речь идет о приложении Rekognition. В Amazon подчеркнули, что выступают за ужесточение норм, касающихся применения в США программ такого рода. Представители компании отметили, что законодатели в Конгрессе США демонстрируют готовность к принятию мер на этом направлении. В корпорации выразили надежду на то, что за год могут быть выработаны новые правила.

В заявлении констатируется, что Amazon по-прежнему разрешает применять Rekognition организациям, которые занимаются поиском пропавших детей.

Указанное приложение ранее не раз подвергалось критике. В 2019 году специалисты Массачусетского технологического института заявили, что приложение Rekognition не позволяет с достаточной точностью распознавать лица темнокожих. Специалисты подчеркивали, что лица белых программа различает почти без ошибок.

В США в последние недели уделяют особое внимание работе полиции и возможному ущемлению правоохранителями прав темнокожих. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Правоохранители использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.