Капитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн

Капитализация компании Apple превысила рекордные $1,5 трлн. Об этом сообщает портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, к концу торгов 10 июня капитализация компании составила $1,53 трлн. За день стоимость акций компании прибавила 2% и превысила $352. Как указывает портал, хотя акции Apple упали в цене на фоне пандемии коронавируса в этом году, в мае компании удалось вернуться к докризисным показателям. Аналитики ожидают, что Apple станет первой американской компанией, чья капитализация превысит $2 трлн. В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн.

Американское издание Barron's информирует, что показатель в $1,5 трлн в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft. По мнению издания, Microsoft удалось достичь таких результатов благодаря росту спроса на ее программное обеспечение, вызванного развитием облачных технологий и повсеместным переходом на режим удаленной работы.

Barron's также отмечает, что еще две американские компании в среду показали рекордные для себя результаты. Так, капитализация корпорации Amazon достигла $1,3 трлн, а капитализация компании Google превысила $1 трлн впервые с февраля.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира компании находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).