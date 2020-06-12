США не приняли пока никаких мер по выходу из ВОЗ

Соединенные Штаты не приняли к настоящему времени никаких мер, направленных на выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), невзирая на оглашенные президентом Дональдом Трампом решения на сей счет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Hill.

По ее свидетельству, за прошедшие две недели Вашингтоном "не было сделано никаких шагов к официальному выходу" из числа участников ВОЗ. "Представитель ВОЗ заявил изданию, что организация не получила официального уведомления о том, что США выйдут [из ее состава]", - говорится в публикации. В ней также отмечается, что между ВОЗ и профильным американскими ведомствами продолжается сотрудничество. Речь идет о федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний и Национальных институтах здравоохранения США. Эти структуры действуют при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома напрямую комментировать вопрос о нынешнем статусе США в ВОЗ отказались. Руководитель пресс-службы СНБ Джон Эллиот утверждал, что решение Трампа "приостановить финансирование ВОЗ в ожидании [итогов] полного изучения" деятельности организации американскими властями "никоим образом не преуменьшает лидерства США в делах мирового здравоохранения, в том числе применительно к пандемии", вызванной новым коронавирусом.

Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

18 мая Трамп опубликовал в Twitter письмо, которое он направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе указывалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В письме, в частности, отмечалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон предупреждал, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в ней.