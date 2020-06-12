ABC: полиция Лос-Анджелеса расследует более 50 жалоб на поведение сотрудников на протестах

Полицейское управление Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ведет расследования более чем по 50 жалобам на нарушения, предположительно допущенные сотрудниками правоохранительных органов во время протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление руководства полицейского управления приводит в четверг телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление [полиции города] выделило на выполнение этих задач 40 следователей, и мы тщательно разберемся с каждой из поступивших жалоб, все полицейские понесут ответственность за свои действия, - указывается в заявлении. - К настоящему моменту ведутся расследования по 56 жалобам, в 28 из них речь идет о применении силы [сотрудниками правоохранительных органов]". В среду телекомпания CNN сообщила, что руководство полиции Лос-Анджелеса перевело на офисную работу семерых сотрудников за "ненадлежащие действия во время протестов".

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).