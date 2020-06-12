Байден заявил, что Трампу позволяют публиковать в Facebook заведомо ложную информацию

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, гарантировавший свое выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства, считает, что администрация Facebook позволяет действующему американскому лидеру Дональду Трампу публиковать любую информацию, в том числе заведомо ложную. Об этом говорится в открытом письме Байдена руководству соцсети, которое было размещено в четверг на сайте его избирательного штаба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Байден отметил, что администрация Facebook ранее обещала принять меры для "предотвращения распространения дезинформации". По его мнению, сотрудники соцсети не приняли "никаких действенных мер" и позволяют Трампу "говорить что угодно и платить, чтобы его нелепые заявления могли прочитать миллионы избирателей". Как полагает Байден, Трамп, а также организации и лица, выступающие в его поддержку, с помощью Facebook "распространяли вводящую в заблуждение информацию о голосовании".

Байден призвал администрацию соцсети пресечь публикацию политиками заведомо ложных заявлений, в особенности перед выборами. По словам бывшего вице-президента, за две недели до голосования всю политическую рекламу перед публикацией в Facebook должны проверять на достоверность. Байден также призвал сотрудников соцсети применять ее правила ко всем пользователям, в том числе Трампу.

Некоторые сотрудники Facebook ранее выражали несогласие с тем, что в соцсети не предпринимают мер в случаях, когда Трамп публикует в ней сообщения, являющиеся, по их мнению, оскорбительными или содержат заведомо ложную информацию. Особое недовольство вызвала запись американского лидера о протестах и беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смерти афроамериканца при задержании. Трамп тогда подчеркнул, что федеральные власти готовы взять ситуацию под свой контроль. Как он отметил, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Данная запись Трампа в Twitter была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. У аналогичного сообщения президента в Facebook не было таких примечаний со стороны администраторов соцсети. Как сообщала газета The Wall Street Journal, ранее глава Facebook Марк Цукерберг на встрече с подчиненными подчеркивал, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения в публикациях политиков.