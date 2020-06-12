В Калифорнии застрелен мужчина, ранивший четырех полицейских
Сотрудники правоохранительных органов американского штата Калифорния застрелили в районе города Пасо-Роблес мужчину, который ранил четырех стражей порядка, а также убил местного жителя. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте управления шерифа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как следует из документа, в среду в городе Пасо-Роблес открыл стрельбу 26-летний Мэйсон Лира. Помощник шерифа получил тяжелое ранение. Местный житель был убит.
Лира скрылся с места происшествия. В четверг он ранил еще трех полицейских, которые участвовали в его поисках. Во время перестрелки Лира был убит сотрудниками правоохранительных органов.
Все четверо полицейских госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.
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