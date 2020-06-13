Новым руководителем пилотируемой программы NASA назначили Кэти Лидерс

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн принял решение назначить своим новым заместителем по пилотируемым программам нынешнего руководителя программы коммерческих пилотируемых полетов Кэти Лидерс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

"Начиная с 2014 года Лидерс координировала усилия NASA по отправке астронавтов на космических кораблях, созданных частным сектором. Они завершились успешным полетом DEMO-2 ("Демонстрационный полет - 2" - прим. ТАСС) из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида 30 мая", - отмечается в документе.

"Кэти - тот человек, который нам нужен для того, чтобы расширить экономическую активность в космосе в окололунном пространстве и достичь амбициозных целей, которые были перед нами поставлены", - заявил в свою очередь Брайденстайн.

Предыдущий заместитель директора NASA по пилотируемым программам Даглас Ловерро покинул свой пост за неделю до запланированного первоначально на 27 мая запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). По данным газеты Politico, в письме к сотрудникам Ловерро заявил, что покидает должность "с тяжелым сердцем" из-за некой ошибки, которую совершил во время своего пребывания на посту. При этом Ловерро отказался прокомментировать изданию, о какой именно ошибке идет речь, но отметил, что она не связана с запуском Crew Dragon или разногласиями с вышестоящим руководством. Ловерро пробыл в должности заместителя администратора по пилотируемым программам всего семь месяцев.

Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа - Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном - был запущен на орбиту 30 мая на ракете-носителе Falcon-9 с мыса Канаверал (штат Флорида). 31 мая он успешно пристыковался к МКС. Полет получил обозначение DEMO-2.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.