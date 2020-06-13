США просят глав техкорпораций дать показания для антимонопольного расследования

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США направил письма главам компаний Amazon, Facebook, Google и Apple с просьбой дать показания в рамках масштабного антимонопольного расследования в отношении этих компаний. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Axios, в распоряжении которого оказались соответствующие письма.

По данным портала, до 14 июня главы компаний должны ответить, согласны ли они добровольно дать показания и предоставить необходимые документы к слушаниям, которые запланированы на июль 2020 года. Как отмечается, в случае отказа от дачи показаний, комитет может направить руководителям корпораций официальный запрос через суд.

Член юридического комитета нижней палаты Конгресса США Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) сообщил порталу, что запрошенные документы и показания глав компаний необходимы для завершения текущего расследования ситуации на цифровом рынке.

В июле 2019 года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.