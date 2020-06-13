Трамп сообщил о переносе своего первого после перерыва предвыборного митинга

США 13 июня 2020 08:42 (UTC+04:00)
Трамп сообщил о переносе своего первого после перерыва предвыборного митинга

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу о переносе на 20 июня первого после длительного перерыва предвыборного митинга, который должен был состояться 19 июня в Талсе (штат Оклахома).

"Ранее мы запланировали наш митинг в Талсе, штат Оклахома, на 19 июня, это большое дело. Но, к сожалению, он тогда совпал бы с Днем свободы [Juneteenth, праздник, отмечаемый в США 19 июня]. Многие мои друзья и сторонники среди афроамериканцев обратились ко мне с предложением рассмотреть перенос даты из уважения к этому празднику <...> Поэтому я решил перенести наш митинг на субботу, 20 июня, чтобы удовлетворить их запросы", - написал американский лидер на своей странице в Twitter. Он также отметил, что более 200 тыс. человек захотели приобрести билеты на это мероприятие.

В среду Трамп сообщил журналистам о своем намерении возобновить проведение предвыборных митингов. Последний раз подобный митинг проходил в марте, на фоне пандемии они перестали проводиться.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 113 тысяч человек.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране за сутки выявили 2369 новых случаев заражения коронавирусом
В Иране за сутки выявили 2369 новых случаев заражения коронавирусом
В Иране за сутки выявили 2011 новых случаев заражения коронавирусом
В Иране за сутки выявили 2011 новых случаев заражения коронавирусом
В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Loading Bars
Лента новостей
Трамп сообщил о переносе своего первого после перерыва предвыборного митинга США 08:42
Верховный суд Венесуэлы назначил новый избирательный совет без одобрения парламента Другие страны 08:26
Госагентство о технологиях в сфере альтернативной энергетики в Азербайджане Энергетика 08:15
Азербайджанская IT-компания о производстве дезинфицирующего аппарата для эскалаторов ИКТ 08:10
Помпео планирует встречу с представителями КНР США 08:09
Пекин из-за коронавируса ужесточит эпидемконтроль за импортной продукцией Другие страны 07:52
Мексика обновила рекорд по числу COVID-положительных тестов Другие страны 07:35
Petrobras не будет нанимать танкеры, побывавшие в Венесуэле в течение года Энергетика 07:18
Торговые сети Пекина прекратили продажи лосося из-за коронавируса на рынке Другие страны 07:02
"Ювентус" выставил на трансфер полузащитника Рэмзи Спорт 06:46
Полиции запретили применять слезоточивый газ в Сиэтле США 06:30
Обсуждается возможность изоляции и лечения в домашних условиях пациентов легко или бессимптомно переносящих коронавирус Общество 06:13
СМИ узнали о рекордном числе госпитализированных с COVID-19 за сутки в Техасе США 06:03
Губернатор Айовы приняла закон, запрещающий полицейским применять удушающие приемы США 05:45
Власти проверят на коронавирус 10 тыс. работников главного оптового рынка Пекина Другие страны 05:21
Каждый пятый житель Великобритании заразился коронавирусом в больнице Европа 05:02
Гахария: Справедливость и эффективность – это был ключ, благодаря которому мы пока смогли справиться с вирусом Грузия 04:39
Режим удаленной работы ООН продлен до конца июля В мире 04:18
США просят глав техкорпораций дать показания для антимонопольного расследования США 03:57
Франция откроет границы для европейских туристов с 15 июня Европа 03:38
Армия и полицейские вытеснили демонстрантов из центра Бейрута Арабские страны 03:17
Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса Другие страны 03:08
До 70 возросло число смертей от коронавируса в Казахстане Казахстан 02:47
В Грузии завершена установка французских систем ПВО Грузия 02:31
Польша открывает границы со странами ЕС, закрытые властями в марте из-за пандемии Европа 02:15
Президент Сербии заявил о противостоянии США и ЕС по вопросу непризнанного Косова Европа 01:58
Новым руководителем пилотируемой программы NASA назначили Кэти Лидерс США 01:43
Меланья Трамп после выборов 2016 года добилась нового брачного контракта США 01:25
Мэр Бостона урезал содержание полиции на $3 млн США 01:07
"Лейпциг" обыграл "Хоффенхайм" в матче чемпионата Германии по футболу Спорт 00:49
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 3 231 Россия 00:42
Матчи чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19 Спорт 00:17
Макрон станет первым иностранным лидером, который посетит Британию после начала пандемии Европа 00:03
"Гранада" одержала волевую победу над "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 12 июня 23:48
КНДР заявила о потере доверия к властям Южной Кореи из-за агитационных листовок Другие страны 12 июня 23:33
ITA выявило более 80 нарушений после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012 Спорт 12 июня 23:17
ВОЗ: небольшой рост заболеваемости COVID-19 после спада не свидетельствует о второй волне В мире 12 июня 23:01
Джон Болтон в своих мемуарах раскритиковал внешнюю политику Трампа США 12 июня 22:47
В Азербайджане возросли онлайн-продажи ИКТ 12 июня 22:42
В мире за сутки выявлено более 136 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 12 июня 22:35
В Нигерии заявили, что выполнят обязательства по сокращению нефтедобычи к середине июля Энергетика 12 июня 22:25
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 242 человек Турция 12 июня 22:14
«Туркменховаёллары» Туркменистана объявляет тендер на техническое обслуживание Тендеры 12 июня 22:06
В Туркменистане растет производство швейной продукции Туркменистан 12 июня 21:55
Глава ВОЗ заявил об отсутствии единства перед лицом пандемии коронавируса В мире 12 июня 21:52
НБА согласовала проведение тренировочного лагеря 9-29 июля Спорт 12 июня 21:43
Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом В мире 12 июня 21:25
Мониторинговый комитет ОПЕК+ планирует встретиться 15 июля Энергетика 12 июня 21:14
Экспорт азербайджанского хлопка вырос втрое Финансы 12 июня 21:00
На рейсы в Нахчыван можно будет попасть только с негативным тестом на COVID-19 Общество 12 июня 20:54
В Азербайджане разрабатываются правила посещения пляжей в период карантина Общество 12 июня 20:41
Лица, направляющиеся в районы перед введением жесткого режима карантина, будут возвращены обратно - Кямран Алиев Общество 12 июня 20:34
Васиф Алиев: Возобновление деятельности развлекательных центров и кинотеатров не обсуждается Общество 12 июня 20:16
Дорожная полиция о передвижении в дни ужесточенного карантина граждан, управляющих автомобилем по доверенности Общество 12 июня 19:54
Кямран Алиев: Некоторые предоставляют недостоверную информацию о наличии у них разрешения в период карантина Общество 12 июня 19:47
В Азербайджане могут быть внесены изменения в рабочий график ряда организаций Экономика 12 июня 19:25
Рост числа больных коронавирусом может привести к трудностям в связи с лечением в стационаре - TƏBİB Общество 12 июня 19:19
Расстояние между зонтами на пляжах должно быть не менее 4 метров - ИВ Баку Общество 12 июня 19:05
TƏBİB: Результаты тестов на коронавирус оглашаются в среднем в течение одного дня Общество 12 июня 18:52
Оперативный штаб о том, в каких случаях можно покидать место жительства в период ужесточенного режима карантина Общество 12 июня 18:40
Ульви Мехтиев: Система разрешений в период карантина позволила значительно устранить неформальную занятость Общество 12 июня 18:26
Кямран Алиев: Лица, игнорирующие законные требования полиции, могут быть доставлены в отделение Общество 12 июня 18:21
Контролировать движение на территориях с действием ужесточенного режима карантина будет МВД - Кямран Алиев Общество 12 июня 18:11
"Ты - мой герой" - книга о COVID-19 для детей на азербайджанском языке Культура 12 июня 18:10
К работам по дезинфекции города привлекается порядка 2 тыс. людей - ИВ Баку Общество 12 июня 18:07
СГБ Грузии проводит спецоперацию в центре Тбилиси Грузия 12 июня 18:05
Кямран Алиев: Проезжая через районы, где действует ужесточенный режим карантина, останавливаться запрещено Общество 12 июня 18:04
Казахстан планирует заимствовать на иностранных рынках около $1 млрд Казахстан 12 июня 18:01
Лондон отложил введение полных таможенных проверок импорта из ЕС до 1 июля 2021 года Европа 12 июня 17:59
Lufthansa намерена предложить пассажирам делать тесты на коронавирус Европа 12 июня 17:57
В Баку перед зданиями будут установлены спецконтейнеры для отходов - Оперативный штаб Общество 12 июня 17:56
В Азербайджане активно растет производство колбасных изделий Финансы 12 июня 17:53
Кямран Алиев: На этой неделе разрешения на период ужесточенного режима карантина выданы большему количеству людей Общество 12 июня 17:51
Оглашена статистика по приему на работу в общеобразовательные школы Баку Общество 12 июня 17:49
Обнародованы безубыточные виды страхования в Азербайджане Экономика 12 июня 17:45
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Китаем - Указ Политика 12 июня 17:43
Злоупотребляющие разрешениями граждане будут удалены из системы и оштрафованы - Оперативный штаб Общество 12 июня 17:43
Швеция продлила временный запрет на въезд до 30 июня Европа 12 июня 17:38
В дни ужесточенного карантина в Азербайджане колл-центр 108 "Службы ASAN" будет работать в особом режиме Общество 12 июня 17:35
ГЭЦ Азербайджана обратился к лицам, которые будут сдавать экзамены 18 и 19 июня Общество 12 июня 17:35
Заболеваемость коронавирусом в Евросоюзе сократилась за два месяца на 80% Европа 12 июня 17:33
Утвержден Протокол о продлении срока действия Соглашения между Азербайджаном и МККК Политика 12 июня 17:28
В Казахстане построят завод по производству вакцин от коронавируса Казахстан 12 июня 17:20
В Азербайджане растет производство агропродукции Бизнес 12 июня 17:18
В Азербайджане выявлены 336 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 183, скончались 5 человек - Оперативный штаб Общество 12 июня 17:15
Объем грузоперевозок в Азербайджане в январе-мае снизился Транспорт 12 июня 17:14
Увеличено число автобусов маршрута Баку-Масазыр Общество 12 июня 17:14
Хорошая новость для граждан от Aptekonline.az в дни строгого карантинного режима Общество 12 июня 17:10
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 12 июня 17:07
Аптечные медикаменты в дни ужесточенного карантина в Азербайджане будут доставляться на дом Общество 12 июня 17:05
Сахиба Гафарова: День Национального спасения - поворотный момент в современной истории Азербайджана (ВИДЕО) Политика 12 июня 16:59
Строительство трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию значительно ускорится Энергетика 12 июня 16:57
От болей в суставах извиваюсь, как змея - заболевший коронавирусом азербайджанский поэт Социум 12 июня 16:54
В Азербайджане увеличилось производство нефтепродуктов Энергетика 12 июня 16:51
В Генпрокуратуре Азербайджана новые кадровые назначения Общество 12 июня 16:48
Авиакомпания AZAL в очередной раз подтвердила высокий статус в рейтинге Skytrax Экономика 12 июня 16:46
Товарооборот между Туркменистаном и Россией вырос более чем вдвое Финансы 12 июня 16:40
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд Европа 12 июня 16:36
Турция огласила объёмы грузоперевозок из Азербайджана через свои порты Турция 12 июня 16:31
В Баку отменяются автобусные экспресс-маршруты Общество 12 июня 16:31
Все новости