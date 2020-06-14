В США протестующие снесли бюст рабовладельца и кинули его в реку

США 14 июня 2020 07:19 (UTC+04:00)
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и кинули его в реку

Участники акций протеста против расизма и полицейского насилия в Новом Орлеане, бюст рабовладельца Джона Макдоно и выкинули его в реку Миссисипи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Fox News.

По данным телеканала, демонстранты скинули этот бюст с постамента, после чего пронесли его по улицам. Затем протестующие положили его на два грузовых автомобиля и отвезли к реке.

Как стало известно, водителей грузовиков уже задержали.

В конце мая в США начались беспорядки и протесты после того, как при задержании сотрудниками полиции Миннеаполиса погиб афроамериканец Джордж Флойд. При аресте полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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